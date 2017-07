Investita da tram mentre stava usando il telefono, grave ragazza 17enne.

Travolta in zona Esquilino, via Mamiani, una giovane di nazionalità marocchina, trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Secondo quanto riferito dalle prime testimonianze, in corso d'accertamento, la 17enne era infatti sul cordolo vicino ai binari e stava usando un telefono cellulare, quando ha attraversato ed è stata investita dal tram.