Investite da uno scooter: gravi una donna e la sua bambina di 4 anni

Sono gravi le condizioni di una donna e della sua bambina di 4 anni, investite nella mattina di venerdì in zona Pineta Sacchetti da uno scooter Honda pantheon.

La 35enne è stata immediatamente trasportata insieme alla figlia all'ospedale Gemelli: entrate in codice rosso ora si trovano in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio.

É stato ricoverato in codice giallo al Policlinico Casilino, invece, l'uomo investito da una Smart in via Bruno Rizzieri. Un motociclista è rimasto coinvolto in un terzo incidente sulla Colombo vicino a piazzale Nervi.