Italia senza figli, Forum delle famiglie: “Il Paese sta morendo”

Un patto per la natalità che imponga alle istituzioni di sostenere le famiglie, perché le coppie tornino a fare i figli: a chiederlo è Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.

Secondo il rapporto Istat del 2019, infatti, la popolazione che vive in Italia è in continuo calo: un "declino demografico" che si spiega con una evidente riduzione delle nascite (439mila bambini iscritti all'anagrafe lo scorso anno, ben 140mila in meno rispetto al 2008) a fronte di un aumento dei decessi (633mila nel 2018, circa 50mila in più di 11 anni fa). Questa persistente bassa natalità ha portato a una prevalenza significativa della popolazione anziana rispetto ai giovani: 173 anziani ogni 100 giovani.

“I dati emersi dal report dell’Istat presentato oggi parlano da soli e consolidano situazioni e tendenze drammatiche per il futuro ormai prossimo del nostro Paese. Le famiglie si assottigliano, crolla la natalità, si stanno avvicinando pericolosamente, come un muro di fronte a un’automobile che corre, le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione: aumento dei malati cronici, difficoltà nel mantenere sostenibile un sistema di Welfare che già oggi traballa, la gratuità e universalità di un sistema sanitario che si sta sgretolando e che prospetta un futuro a pagamento. In questo contesto nazionale, il grido d’allarme del Forum delle associazioni familiari che risuona da oltre quattro anni è stato, purtroppo, profetico”, spiega De Palo in una nota.

“Ecco perché oggi più che mai le urgenze nell’agenda politica, economica e sociale non possono che essere un #pattoXnatalità che imponga a tutti di remare nella stessa direzione, quella dei sostegni alle famiglie. Questi ultimi, come avevamo auspicato prima delle elezioni europee, devono passare entro la prossima Legge di Stabilità per un #assegnouniversale che ricapitoli, potenzi e semplifichi tutte le misure di sostegno alle famiglie con figli. Anche nel report Istat è chiaramente espressa la volontà di mettere al mondo dei figli da parte delle coppie, un sogno e un desiderio che viene però smontato dall’assenza di politiche familiari adeguate, che continua ormai da più di 20 anni. L’intero sistema delle istituzioni in Italia deve fare squadra perché queste proposte diventino realtà”: conclude il presidente del Forum delle famiglie commentando i dati del ‘Rapporto annuale 2019 – La situazione del Paese’, presentati oggi dal presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo.