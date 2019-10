J-Ax e Cristina D'Avena insieme: le loro voci protagoniste nel film Playmobil

È un cast d’eccezione quello composto per il doppiaggio di Playmobil: The Movie, in uscita il 31 dicembre in tutti i cinema italiani, J-Ax e Cristina D’Avena presenteranno il film al fianco del regista Lino Di Salvo in anteprima il 26 ottobre, come evento speciale di chiusura del weekend all’interno di Alice Nella Città sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

J-Ax, cantautore rap e produttore discografico italiano, presterà la sua voce a uno dei protagonisti del film, l’eccentrico e malvagio imperatore Maximus. “Mi diverte doppiare il cattivo imperatore Maximus - spiega J-Ax -. È un dittatore viziato che nasconde però la sua parte infantile e tenera tanto da credere di poter controllare il popolo dandogli un grande spettacolo da guardare. È un personaggio controverso che odi e ami allo stesso tempo e per me che non faccio il cinema ma il cantautore è una nuova sfida su cui cimentarmi”.

Cristina D’avena, attrice, cantante italiana, interprete delle sigle dei cartoni animati più famose di sempre,doppierà la Fata Madrina, l'affascinante personaggio fiabesco del film che aiuterà la protagonista Marla a trovare suo fratello perso nel mondo di Playmobil. “Mi sono divertita un sacco a doppiare il personaggio della Fata Madrina - dice Cristina D’avena -. In un certo senso mi sento un po’ come lei perché anche io, durante i miei concerti, esorto sempre il mio pubblico ad inseguire i propri sogni, perché credendoci... si possono avverare!"

Il film, diretto da Lino Di Salvo, capo dell'animazione per Frozen e supervisore di Bolt e Rapunzel della Disney, è il primo lungometraggio ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli PLAYMOBIL®. Ricco di umorismo e azione, il film combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti.

IL FILM

Per più di 45 anni, i bambini di tutto il mondo sono stati deliziati dai giocattoli di plastica alti 7,5 cm, noti come PLAYMOBIL. Con un prologo e un epilogo in live-action, Playmobil: The Movie è incentrato su una giovane ragazza di nome Marla che intraprende un viaggio epico dopo che suo fratello minore Charlie scompare nel vasto e meraviglioso mondo animato di PLAYMOBIL. Mentre Marla cerca di trovare suo fratello in questo regno magico, incontra un gruppo straordinario di personaggi, tra cui l’amichevole camionista Del, l'agente segreto Rex Dasher, una moderna fata madrina e l'imperatore avido di potere Maximus. Dopo aver ritrovato il fratello, le sue avventure insegnano a Marla a liberarsi dalla sua strutturata vita da adulta, a riconnettersi con i suoi sogni d'infanzia e godere delle infinite possibilità della sua immaginazione.