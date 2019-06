Jazz che passione, musica e danza al festival del Village Celimontana

Notti jazz a Villa Celimontana: il programma dal 24 al 30 giugno del festival jazz dell'estate romana

Ogni lunedì Jazz Village ospita Celimontango, evento curato da “il Principe e Dj Vargas” che trasformerà lo spazio della Villa in un’autentica milonga in cui ballare tango. Lezioni di tango a cura di Samantha Dispari e Santiago Fina, maestri argentini che saranno presenti a Celimontango per tutta la durata del Festival dal mese di giugno fino a settembre. Lunedì 24 giugno la milonga è impreziosita da un evento live con i Tango Crew.

Martedì 25 giugno è la volta dello swing. La scuola Swing&Soda organizza una lezione di ballo gratuita per imparare i primi passi e ballare a ritmo di swing. A seguire sul palcoscenico andranno Davide Palma e Carlo Capobianchi che propongono da alcuni anni gli “Old Frank” nel panorama dello swing e del jazz romano ed italiano. Hanno suonato in numerosi festival e club della capitale portando in tutte le occasioni la passione e la freschezza dello swing. Il quintetto è formato da voce, tromba, pianoforte, contrabbasso e batteria.

Mercoledì 26 giugno hard bop con Ialsaxophone Ensemble, un grande laboratorio di ricerca musicale afroamericana composto da musicisti provenienti da varie aree artistiche della scena musicale romana. Si riunisce tutte le settimane sotto la guida di Gianni Oddi storico saxofonista dell’Orchestra di Musica Leggera della Rai per approfondire e sperimentare nuove partiture e per affinare vari aspetti solistici ed interpretativi della storia del jazz e non solo.

Giovedì 27 giugno jazz contemporaneo con Itchy Quartet e Roberto Pianca. Il quartetto nasce dalla collaborazione tra il chitarrista svizzero Roberto Pianca e la contrabbassista romana Federica Michisanti. Completano la formazione Simone Maggio al pianoforte e Francesco De Rubeis alla batteria.

Venerdì 28 giugno un tuffo nell’America degli anni ’30 e soprattutto in quell’epoca che a posteriori è stata definita la “Swing Era”. Venerdì 28 giugno 2019 l’appuntamento al Village Celimontana è con il re dello Swing “Emanuele Urso” con la sua straripante e coinvolgente big band composta da ben 17 elementi.

Sabato 29 giugno concerto jazz di Saverio Martucci, cantautore jazz di Benevento e Alessandro Tomei.

Infine, domenica 30 giugno, andrà in scena la Lake Jazz Orchestra. L’organico è quello di una big band tradizionale composta da una sezione di cinque sax, cinque trombe, quattro tromboni, una voce ed una sezione ritmica formata da pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria.