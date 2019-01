Jovanotti, salta il concerto a Ostia: "Spiaggia troppo piccola e non idonea"

Ostia ancora senza un programma eventi per l'estate e con innumerevoli problemi da gestire: “Jovanotti voleva venire ad Ostia a suonare ma lo abbiamo mandato via perché nostre spiagge non idonee. È l'ennesima occasione persa per rilanciare il nostro territorio”.

Jovanotti, dopo l'annullamento della data di Ladispoli a causa dell'attacco degli animalisti, ha spostato la data del suo "Jova Beach Party", il 16 luglio, a Cerveteri.

Dure le parole di Andrea Bozzi, Capogruppo delle liste civiche per l'Autonomia in Municipio X. “Stamattina in Consiglio mi sono lamentato – comunica Bozzi - del fatto che non si programmano eventi ambiziosi, degni cioè di un vero rilancio turistico e promozionale di Ostia ed ho fatto l'esempio di Cerveteri che, per dirne una, ospiterà il concerto di Jovanotti, mentre noi abbiamo fatto un piccolo Capodanno e solo oggi abbiamo votato l'autorizzazione a quello che ho capito sarà, ahinoi, un piccolo Carnevale. Non si ancora nulla su eventuali eventi per la prossima estate, che dovremmo organizzare oggi, come avviene nei Comuni di mare che si rispettino, e non a giugno. Allora il Direttore De Bernardini è intervenuto in Aula per svelare a sorpresa che Jovanotti in realtà sarebbe voluto venire proprio ad Ostia. Pare che abbiano fatto anche dei sopralluoghi con gli organizzatori, ma non avrebbero trovato spiagge abbastanza grandi, cioè adeguate allo svolgimento dell'evento. Mi sembra un paradosso, visto il patrimonio che abbiamo, ma di fronte a questa difficoltà il Municipio ci ha rinunciato".

"Con tutto il rispetto per gli Uffici - prosegue Bozzi - mi chiedo se sia stato fatto un tentativo approfondito e se si sia valutata la possibilità di coinvolgere i gestori degli stabilimenti o se si sia valutata la possibilità di ospitarlo ai Cancelli di Castel Porziano, dove magari si potevano garantire adeguate tutele all'Ambiente, ma nello stesso tempo salvare un evento che ci avrebbe portato grande prestigio al nostro territorio. Sono domande che posso farmi solo ora, visto che l'opposizione non ne sapeva nulla e, pur essendo vice presidente della Commissione Turismo e Commercio, ho appreso solo stamattina, e incidentalmente per bocca del Direttore, dopo mia lamentela, cosa è avvenuto. Dalla maggioranza infatti nessuno ci aveva detto nulla".

"Peccato - conclude - perché se avessimo condiviso, chissà che non avremmo trovato una soluzione. Resta quindi il rammarico per quella che è dal mio punto di vista una grande occasione mancata per il rilancio del nostro territorio, occasione che di fatto abbiamo regalato ad altri".