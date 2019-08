Kebab e sala bingo horror, multe per i titolari: carenze igienico sanitarie

Kebab e sala bingo dell'orrore a Roma, multati dai vigili i titolari delle due attività: carenze igienico sanitarie e mancato rispetto delle ordinanze del Comune.

Un Kebab e laboratorio gastronomia calda e fredda è stato sanzionato dai poliziotti del commissariato Colombo diretti da Isea Ambroselli, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Roma e l'Ufficio Asl del Sian (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione), per il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene. Mille euro la multa per il titolare nell'ambito di una serie di controlli effettuati nella serata di martedì scorso in alcuni locali pubblici.

In una sala Bingo e somministrazione alimenti e bevande è stato riscontrato, oltre al mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene, anche il mancato rispetto degli orari come previsti da ordinanze comunali sull'uso di giochi a vincita istantanea 'Slot'. Controllati anche dipendenti e clienti, tra i quali è stata identificata una persona irregolare in Italia e accompagnata in un Centro di Prima Accoglienza di Torino.