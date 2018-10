“Keep it Blue”: American Express e Legambiente insieme per la tutela dei mari

American Express rinnova e rafforza il proprio impegno a favore dell’ambiente. Il 29 ottobre, con l'iniziativa “Keep it Blue”, i dipendenti italiani contribuiranno alla pulizia di uno dei tratti di costa più noti vicino a Roma, la spiaggia Capocotta di Ostia.

“Keep it Blue” è l’iniziativa promossa da American Express e Ocean Conservancy, che ha come obiettivo ripulire le spiagge e i mari dalla plastica, realizzata in Italia grazie alla collaborazione con Legambiente. Nel corso della giornata, lungo la spiaggia Capocotta i 90 volontari di American Express ripuliranno la costa dalle plastiche e dai rifiuti favorendo, così, la riduzione degli effetti devastanti che questi hanno sull’ambiente.

L’appuntamento di lunedì rientra nel programma Serve2gether, l’insieme di iniziative di volontariato internazionale di American Express, che coinvolge un vasto numero di dipendenti di tutto il mondo impegnati in prima persona in una serie di azioni di volontariato, che spaziano da donazioni a raccolte fondi, alla donazione di ore per la riqualificazione di ambienti interni ed esterni, fino a trascorrere intere giornate a stretto contatto con le organizzazioni non-profit locali.

Questa operazione di salvaguardia ambientale, grazie al coinvolgimento delle organizzazioni non profit locali, prevede una serie di appuntamenti che coinvolgeranno diversi paesi e i dipendenti di American Express in Italia, Malesia, Hong Kong, Messico, Regno Unito e Australia.

Dall’avvio delle sue attività, Ocean Conservancy ha coinvolto oltre 13 milioni di volontari e ha raccolto quasi 115 milioni di tonnellate di spazzatura dagli oceani e specchi d’acqua in tutto il mondo.

“L’inquinamento da plastica, materiale non biodegradabile, rappresenta un grave pericolo per il benessere degli oceani, fiumi e laghi e per l’ecosistema globale. A ogni passo sulla spiaggia ci sono almeno 4 rifiuti e nell'80% dei casi si tratta di plastica. Purtroppo, riciclare non basta, per questo motivo in American Express ci impegniamo in progetti come Keep it Blue, volti a ridurre l’inquinamento da plastica.”, ha commentato Melissa Peretti, Country Manager di American Express Italia. “Attività come Keep it Blue, si inseriscono in un quadro di attività più ampio che vede American Express sostenere le comunità in cui opera, attraverso azioni significative e di creazione di valore a favore della tutela dell’ambiente, della promozione culturale e della salvaguardia del patrimonio storico-artistico”.

L’impegno di American Express per l’ambiente non è finalizzato solo ad attività di volontariato, si è infatti concretizzato in una partnership con Parley for the Oceans, insieme alla quale produrrà una carta di credito costituita principalmente di plastica riciclata, recuperata dagli oceani.