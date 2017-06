L’Accademia di Francia a tutta musica. Elettronica. Appuntamento l’8 e 9

Il festival dell’Accademia di Francia a Roma Villa Aperta torna a Villa Medici l’8 e il 9 giugno con una nuova formula che affianca l’arte visiva a concerti e dj set.

I nuovi talenti si alterneranno a band di richiamo internazionale come The Avener, Ofenbach, Nico Vascellari e Ninos Du Brasil, Golden Bug & Desilence con il progetto V.I.C.T.O.R. LIVE.

Fin dalla sua creazione, nel 2010, il festival ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra gli artisti più significativi della scena francese e italiana, e dar vita a una grande festa elettronica. Le due serate live della settima e ultima edizione sono state curate da Cristiano Leone.

A partire dalle ore 19.00 sul magnifico belvedere di Villa Medici, l’apéro éléctronique aprirà il festival offrendo un momento di relax al tramonto. Giovedì 8 giugno ad inaugurare il festival saranno il violino di Erica Scherl e le percussioni di Valerio Corzani, componenti del duo italiano Interiors. Apriranno le danze i Combo Charlie con il loro inconfondibile stile french electro rock restituito da violino, fisarmonica, chitarra elettrica, combinati assieme al ritmo di un dj set. L’atmosfera cambierà radicalmente con l’arrivo sul palco di Dj Økapi: con la sua tecnica mista di sampling e sperimentazione, il musicista proporrà un viaggio inedito attraverso la storia della musica elettronica.

Chiuderanno la serata gli Ofenbach, il duo francese che sta facendo ballare tutto il mondo con le hit Be mine e What I want.

Venerdì 9 giugno, l’apéro éléctronique sarà immerso nella poesia noisy di Dagger Moth a.k.a. Sara Ardizzoni. Le sonorità elettroniche industriali mixate al rock progressive del gruppo romano Youarehere accenderanno la seconda serata di concerti; a seguire, Ninos Du Brasil, le cui performance sono state definite dalla stampa “leggendarie e mitologiche”, porteranno a Villa Medici un’insolita atmosfera tropicale, commistione di batucada e noise, samba ed elettronica, grazie alla sinergia tra Nico Vascellari, uno degli artisti più acclamati della sua generazione, e il batterista Nicolò Fortuni. Direttamente da Barcellona, Golden Bug & Desilence Studio daranno vita al progetto, musicale e visivo, V.I.C.T.O.R. LIVE, un’esperienza totale che combina un suono slow techno con un mapping retrofuturista. Infine The Avener, stella della french deep house e punta di diamante della musica elettronica francese, regalerà al pubblico di Villa Aperta un indimenticabile dj set, due ore con la migliore electro house francese.