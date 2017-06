L'allarme dei Vigili del Fuoco: fondi bloccati e poche squadre antincendio

L'arma dei Vigili del Fuoco lancia l'allarme: i fondi per lo spegnimento degli incendi restano bloccati fino a luglio e non ci sono abbastanza squadre operanti.

Questo avviene di seguito ai numerosi tagli da parte della Regione nei confronti della protezione ambientale. Se già nel 2016 erano stati tagliati circa 600mila euro rispetto al precedente, nel 2017 la situazione si è evoluta nella stessa direzione. La regione stanzierà infatti durante il periodo estivo oltre 2 milioni 300mila euro per la prevenzione degli incendi. Questo aumento dei fondi deriva però dalla revoca di 1 milione 100mila euro nei confronti del corpo forestale. Infatti, con la convenzione AIB 2017, la responsabilità degli incendi passa in toto sotto il corpo dei Vigili del Fuoco. Questa modifica lascia però i Vigili del Fuoco in costante stato di emergenza per tutto il mese di Giugno, dato che per questioni burocratiche i fondi non saranno disponibili fino all’inizio di Luglio. Questo slittamento ha provocato un ulteriore taglio di 87 mila euro che non ha lasciato indifferente il sindacato USB Vigili del Fuoco, che farà sentire la propria voce il 30 Giugno in Piazza del Pantheon.