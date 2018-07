L'Ama: “Si vuol far cremare? Si organizzi da un privato il funerale in vita”

Cremazione, l'Ama fa miracoli. La risposta ufficiale dell'azienda alla richiesta di Affaritaliani.it sui tempi di attesa è chiara: “In questo periodo, massimo 4-5 giorni, non c'è grande attesa. I 15 giorni a cui fate riferimento è il periodo massimo previsto dal contratto di servizio col Comune di Roma”.

Diversa invece la situazione se chiama il numero delle informazioni presente sul sito, il call center che risponde allo 06-49236331 e che alza subito la cornetta. Qui lo scenario è confusionale. Partiamo dai tempi di attesa: il cll center afferma chiaramente: “Occorrono almeno 15 giorni per la cremazione”. Sei poi si passa ai quesiti sui prezzi dei loculi per la custodia delle urne cinerarie, ecco che le tasse comunali spariscono: “Si va dai 350 ai 600 euro. Dipende”. Da cosa? “Dipende”.

L'ultimo quesito è bizzarro perché posto da persona vivente che vorrebbe organizzare la sua cremazione. “Dunque, se volessi organizzare il mio funerale con cremazione lasciando tutto pagato cosa dovrei fare? Ecco la risposta di Ama: “Intanto devo comunicare la sua volontà ai parenti...”. E come? “Basta che glielo dice a voce”. E poi? E poi va in un'agenzia funebre e si organizza il funerale in vita. Lascia i soldi in banca e dà le sue disposizioni, così quando muore, l'agenzia incassa il denaro e le organizza la cerimonia desiderata”.

Un po' come un assegno post mortem, visto che le tombe si possono acquistare in vita, i loculi cinerari no. E l'Ama aggiunge: “Embé è una cos diversa, la tomba è la tomba, la cremazione è la cremazione.... so' dù cose diverse”.

Esatto, so' dù cose diverse.

F.Car.