L'arcivescovo Meluzzzi scomunica i ricercatori "soloni": “La Sindone è reale"

di Massimiliano Martinelli

Sacra Sindone tra fake e vera reliquia, la "guerra" intorno al sudario di Cristo divide ricerca e religione. La Chiesa Ortodossa Italia Autocefala attacca i "soloni" dell'Università di Liverpool e proclama l'autenticità della Sindone.

Nel mirino del Primate Alessandro I, al secolo Alessandro Meluzzi, la ricerca condotta da Matteo Borrini dell’Università di Liverpool e da Luigi Garlaschelli del Cicap, che promuove l'indagine scientifica per studiare i cosiddetti fenomeni paranormali. I due hanno preso in analisi le macchie di sangue presenti sul sudario, risultate incoerenti tra loro e non tutte riferibili alla posizione del copro di un uomo crocifisso. Analisi che hanno messo in dubbio l'autenticità delle reliquia torinise, forse, proprio alla luce dell'ultime ricerche, alterata artificialmente e non opera del Cristo crocifisso.



Un vero e proprio "affronto" alla Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, che ha riunito d'urgenza il Santo Sinodo per far fronte al "furibondo attacco alla più grande testimonianza della risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo". La risposta arriva netta e chiara con Editto dell'Arcivescovo, Alessandro I, che: "Alla luce di evidenze sperimentali, testimonianze scientifiche, della 'Traditio' e del senso della Fede, proclama il dogma della autenticità della Sacra Sindone di Torino, capostipite di ogni Icona acheropita del Cristo risorto, per viva testimonianza della verità della risurrezione che fa del corpo glorioso di Luce di Cristo promessa di risurrezione della carne per l'umanità e del suo ritorno nella santa Parusia".

Una presa di posizione ufficiale di fronte ai dubbi sollevati dai "soloni dell'Università di Liverpool", si legge nella nota. Ma non solo, anche un appello a tutte le comunità religiose cristiane per fare chiarezza, una volta per tutte, su di una questione spesso al centro di ambiguità interne.

"La Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala invita la Chiesa Cattolica Romana e tutte le altre Chiese cristiane a promuovere con la stessa chiarezza questa incontrovertibile verità di fede e speranza per tutta l'umanità. Oggi 17 luglio A.D. 2018 - si legge ancora - viene proclamata in questa data e per gli anni liturgici in avvenire la Solennità della Sacra Sindone, Icona acheropita (non fatta da mano d'uomo) della testimonianza della resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo".