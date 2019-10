L'arte di Lucio Dalla a teatro: musica e ricordi con Paci, Sangiorgi e Kledi

Lunedì 4 novembre presso la Sala Umberto di Roma, sarà in scena per la prima nazionale “L’Angelo Bugiardo”, uno spettacolo musicale con la regia di Duccio Forzano, che racconta in maniera semplice e diretta il personaggio Lucio Dalla.

Il cantautore bolognese sarà impersonato dall’attore Enzo Paci, molto noto per le sue esibizioni nelle trasmissioni “Colorado Cafè” e “Zelig accompagnato dalla band Lino e la Settima Luna, un gruppo straordinario che rivisita le canzoni in onore del cantautore. Altri protagonisti importanti che interagiscono con la band sono: Giuliano Sangiorgi leader dei Negramaro (duetta con la band in “Futura”, la canzone che parla dell’amore tra due persone divise dal muro di Berlino); Kledi Kadiu che balla sulle note di “Balla Balla Ballerino” e con Charlotte Lazzari su “Anna e Marco” ed il Prof. Flavio Caroli, uno dei più grandi esperti di storia dell’arte ben noto al pubblico di “Che Tempo Che Fa” che spiega il quadro di Arnold Böcklin “Sant’Antonio e i Pesci” che ha ispirato Lucio nella scrittura di “Com’è profondo il mare”.

Nello spettacolo Lucio è un angelo ma non è diventato alto e biondo come cantava, desiderandolo, in una delle sue famose canzoni: è sempre lui, vestito di bianco si, ma sempre lui. Ed è rimasto quel bugiardo che era (e che si vantava d’essere): nel corso dello show questa caratteristica viene fuori più volte negli aneddoti che lo stesso Lucio racconta rivolgendosi alla band e agli spettatori in sala.

Lo spettacolo ha una genesi particolare: Duccio Forzano ha fatto sì che quello che era un concerto tradizionale omaggio al cantautore bolognese si evolvesse fino a diventare uno spettacolo teatrale unico con musica, monologhi (e dialoghi…) e contributi multimediali che hanno dell’incredibile.

L’avventura “concerto” era partita nell’aprile del 2015 dal palco dell’Alte Kaserne di Zurigo con la mission di portare nei palchi d’Europa una band per far conoscere all’estero le canzoni di Lucio Dalla: dalla Svizzera la cosa aveva iniziato a crescere in teatri, sale da concerto e festival prestigiosi fuori Italia (Parigi, Londra e altro). Trasferendo lo spettacolo in Italia è stato subito evidente come potesse evolversi ed interessare anche per gli aneddoti sconosciuti ai più su Lucio e sulla nascita di alcune canzoni: Duccio ha vestito il tutto affidandosi ai suoi collaboratori e il risultato è davvero molto spettacolare e d’impatto. Due ore per rivivere alcune delle più belle canzoni di Lucio Dalla con una band formidabile in uno show dove si sorride, si canta e ci si commuove.