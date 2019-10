L'arte made in Italy conquista Londra: esposte le opere del romano Perilli

Il romano Achille Perilli viene ufficialmente consacrato come uno tra i maggiori artisti contemporanei del Novecento: le sue “geometrie irrazionali” fino al 10 novembre saranno esposte alla Estorick Collection of Modern Italian Art di Londra. Le opere saranno esposte nella sala 4, nell’ambito delle ‘Special Display’ dedicate ai grandi artisti di arte moderna e contemporanea italiana.

Dopo la tappa all’Ermitage di San Pietroburgo (dicembre 2018 - gennaio 2019), la collezione dell’artista italiano - “Achille Perilli: Irrational Geometries”, curata da Luca Barsi - è ospite della Capitale inglese. Le opere di Perilli in esposizione a Londra sono considerate delle vere e proprie icone che tracciano simbolicamente il percorso di crescita dell’arte contemporanea italiana - di cui Perilli oggi viene riconosciuto come uno dei massimi esponenti - e rappresentano l’excursus storico e artistico del pittore nell’arco temporale di circa mezzo secolo. Particolare attenzione, nell’ambito della selezione delle opere portate portate in Inghilterra, è stata data ai suoi lavori più recenti che sono riusciti a “catturare” l’esteriorità di strutture dinamiche complesse che ricalcano spie illogiche e calcoli architettonici caleidoscopici. Alcune delle opere in esposizione, otto in tutto, provengono da collezioni private e saranno esposte al grande pubblico internazionale per la prima volta in occasione di questo evento.