L'arte sartoriale sfila nella Capitale. Nuance chiare e colli di pelliccia

La Lanterna di Fuksas ha ospitato domenica la kermesse nazionale dei maestri d'arte sartoriale promossa dall'Accademia Nazionale dei Sartori.

Il lusso del terzo millennio diventano gli abiti fatti a mano che attraggono italiani e stranieri, attenti al made in Italy di qualità. Per realizzare un abito completo occorrono circa 30 mila punti, per un pantalone tra le 8 e le 10 ore, mentre per una giacca il tempo necessario arriva alle 50 ore.

Ad aprire la sfilata il rugbista Andrea Locicero, vestito in abito giallo chiaro, colore must della stagione. Oltre a lui 22 indossatori presentano 110 capi, 60 da uomo e 50 da donna, frutto della passione e della dedizione dei 75 maestri sarti che partecipano all’evento e dei loro Atelier.

Per l’uomo tornano i cappotti con il collo di pelliccia, i colori si schiariscono e la passerella si illumina delle nuance del giallo e del rosso, per la sera rigorosamente l’abito scuro. Lo spezzato rimane un must : il beige non tramonta e rinasce con accostamenti allo spigato della giacca. Ritorna l’abito gessato e il Principe di Galles. Immancabile il doppiopetto, ma anche il monopetto.

Per la donna i colori moda sono chiari, rosati e gialli, con una prevalenza della tinta unita. Presenti anche le novità degli abiti da sera, eleganti e raffinati, nelle classiche tinte scintillanti. In passerella anche smoking, il classico tight, il frac per lui e abiti da sposa da sogno per lei.

Legalmente costituita a Roma nel 1947, l'Accademia si riallaccia all'Università dei Sartori nata a Roma nel 1575 per volontà di Papa Gregorio XIII. Continua ancora oggi a dettare legge nel campo della moda e rinnova di anno in anno la tradizione made in Italy. All'Accademia Nazionale dei Sartori fanno riferimento le più qualificate firme della sartoria su misura, apprezzata in tutto il mondo, per la lavorazione sapiente dei tessuti e uno stile fatto di eleganza classica che si evolve nell'attualità delle linee e dei volumi per essere sempre al passo con i tempi.