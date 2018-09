L'As Roma celebra i 42 anni di Totti. File dalla mezzanotte per il nuovo libro

Un compleanno speciale per Francesco Totti. L'ex numero 10 giallorosso spegne 42 candeline, festeggiando il traguardo con l'As Roma e il lancio della sua biografia.

Tutti in fila dalla mezzanotte per aggiodicarsi "Un capitano", la biografia di Totti scritta a quattro mani con il giornalista Paolo Condò. Librerie prese d'assedio in tutta Roma, con tantissimi fan impazienti di partecipare al concorso per vincere un incontor esclusivo per Totti. Solo dodici fortunati lettori infatti vinceranno l'ingresso alla serata che si terrà domani al Colosseo per presentare il libro, e a cui parteciperà l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, istituzione cui Totti e la Rizzoli destineranno un contributo sotto forma di donazione per l'attività di assistenza e ricerca.

Un evento speciale per cui è stata scelta una data speciale, quella del 27 settembre. Giorno che, non a caso, coincide con i 42 anni dell'attuale dirigente giallorosso. Un traguardo che l'As Roma ha voluto celebrare con un breve video dedicato, nel quale si ripercorrono alcuni dei momenti della carriere del campione, tutti indossando esclusivamente la maglia della Roma. Goal, gioie e dolori, con solo una scritta a commento: "L'amore, la fedeltà, la Leggenda. Buon compleanno Francesco".

E alla pioggia di auguri e complimenti si unisce anche Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio, che tramite Twitter scrive: "Buon compleanno a Francesco Totti, simbolo di Roma in tutto il mondo, campione in campo e fuori. Gli anni passano per tutti ma a noi resterà per sempre l’esempio di un grande Capitano”