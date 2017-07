L'automobile della droga: 32 kg di hashish in una vettura parcheggiata

Sequestrati 32 chilogrammi di droga dalla piazza dello spaccio del Tufello. Il carico era nascosto in un'automobile parcheggiata.

La polizia del Commissariato Fidene–Serpentara è risalita alla macchina grazie alle indagini che segnalavano l'arrivo imminente di un grosso quantitativo di hashish. I sospetti degli agenti si sono concentrati su un’auto parcheggiata in via Sarandì, che è stata tenuta sotto osservazione per diversi giorni in modo da cogliere sul fatto chiunque fosse tornato a riprenderla. Dopo una lunga sosta, i poliziotti hanno deciso di aprire la vettura dove hanno trovato 60 panetti per 32 chilogrammi complessivi. Proseguono le indagini per risalire ai proprietari della merce.