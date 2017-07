L'estate ad Anzio tra cinema e concerti. “Un mare di storia”: gli appuntamenti

Il 3 luglio ad Anzio prendono il via i progetti dedicati ad archeologia, cinema, cultura, letteratura e storia. Le splendide ville della cittadina laziale potranno essere vissute e riscoperte in maniera unica.

Da giovedì 13 luglio, infatti, parte “Museo in barca”: per la prima volta, grazie alla collaborazione dei circoli velici, il Museo Archeologico si trasferirà nel mare di Anzio consentendo a cittadini e turisti di osservare da un'altra angolazione le meraviglie della villa neroniana e della costa anziate illustrate dalla professoressa Laura Chioffi. Il 7 luglio, invece, prende il via il percorso culturale “Le Ville Nobiliari” con il trenino turistico che farà tappa a Villa Albani, Villa Sarsina e Villa Adele. Con “Archeo Estate”, dal 3 luglio i bambini potranno giocare al piccolo archeologo, con laboratori appositi per la catalogazione di reperti, mentre gli adulti potranno godersi incontri culturali al Museo o concerti jazz.

Dal 6 agosto in poi parte la rassegna “Anzio nel Cinema”, che presenterà film girati nella cittadina sfruttando la meravigliosa cornice del Parco Archeologico della Villa di Nerone. I cinefili sono chiamati poi all'appuntamento “Cinema sotto le Stelle”, con proiezioni gratuite di film attuali a partire dal 14 agosto.

"Si tratta di un programma culturale ambizioso - afferma l'Assessore Laura Nolfi - che unirà la Città intorno alle sue bellezze ed intorno a diverse persone di cultura che si sono messe in gioco per portare un positivo contributo alla nostra Città".

Ci saranno poi giornate dedicate ai personaggi che hanno fatto la storia di Roma: il 4 agosto ci saranno i processi a Caligola, l'11 agosto sarà la volta di Nerone e il 18 di Giulio Cesare.

Tutti gli eventi saranno gratuiti ad eccezione dei percorsi culturali con il trenino, che costeranno 5 euro, del Museo in barca (10 euro) e del concerto di Giorgio Tirabassi (10 euro) che il 28 luglio si esibirà alla Villa di Nerone.