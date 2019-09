L'Eur balla fino all'alba con Tommy Vee: notte di musica house a Le Terrazze

Tommy Vee è il super ospite del penultimo appuntamento con l'estate 2019 targato Le Terrazze. Sabato 14 settembre dalle ore 23:30 infatti, sulla magica terrazza dell'EUR, andrà in scena un'altra notte nel segno di sonorità house e commercial music e che strizzano l'occhio all'house d'autore.

"Siamo in dirittura d'arrivo e puntiamo verso una prossima stagione invernale, ma nel frattempo non ci arrendiamo all'idea che l'estate possa continuare ancora un po'. E' stata una stagione di grande successo, il nostro pubblico si è divertito confermando l'interesse per il nostro sano intrattenimento", afferma Gianluca Neon, direttore artistico de Le Terrazze.

Ad accogliere Tommy Vee ci saranno, come al solito, i djs resident del club: Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, insieme alle inconfondibili voci di Lele Sarallo e Lory Voice, con l'animazione a cura di Vanguard Agency.

Stessa vincente squadra di casa la si ritroverà in console nella serata di apertura del weekend: venerdì 13 settembre infatti, torna Forever Young, il party anni '90 in cui farà capolino anche l'enigmatico KUBIK, il dj mascherato spesso ospite all'Eur nel party frequentatissimo dagli appassionati delle atmosfere anni novanta, che regalerà al pubblico gli ultimi scampoli di una bella stagione che allunga il suo percorso.