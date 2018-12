L'Europa s'è desta: 10 milioni per gli under 30 in cerca di lavoro

Lavoro, tirocini e volontariato. L'Unione Europea scommette forte sui giovani made in Italy ed inaugura il “Corpo Europeo di Solidarietà”, programma internazionale, da oltre 10 mln di investimenti nel 2019, destinato agli under 30.

La nuova iniziativa dell'Unione Europea, gestita in Italia dall'Agenzi Nazionale Giovani, offre opportunità di lavoro, tirocinio e volontariato nel proprio Paese o all'estero, nell'ambito di progetti specifici in ogni comunità europea. A presentare gli obiettivi dell'edizione 2019 del programma, che prevede investimenti per oltre 10 milioni di euro per progetti rivolti alle nuove generazioni, il Direttore Generale dell’ente, Domenico De Maio. Insieme a lui il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio de Ministri Vincenzo Spadafora, il Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale Valeria Vaccaro e una rappresentanza di giovani volontari che racconteranno la loro esperienza.

L'appuntamento di martedì 12 dicembre, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà così l'occasione per approfondire da vicino i numeri del programma, le opportunità che l’Europa offre agli under 30 ed il ruolo dell’Agenzia Nazionale per i Giovani nel panorama delle politiche giovanili nazionali.