L'M5S Barillari indagato per lo scandalo sanità smentisce: “E' una fake news”

L'M5S Davide Barillari indagato al centro di un'inchiesta sulla sanità che ha portato tre persone agli arresti domiciliari per un giro di corruzione: il consigliere si difende: E' una fake news, oggi i miei avvocati sentiranno li pubblico ministero”.

Nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari il maresciallo dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, Giuseppe Costantino, il sindacalista della Sicel, Andrea Paliani, e il consulente del lavoro, Alessandro Tricarico, per l'assunzione di Tricarico come consulente del Gruppo Ini, si apre un giallo intercettazioni.

In una registrazione si evince il presunto ruolo che avrebbe avuto Davide Barillari: "Paliani informa Barillari delle notizie poco prima apprese dal maresciallo dei carabinieri in relazione ad alcuni accertamenti bancari svolti dallo stesso militare su ordine della magistratura riguardanti Faroni e il suo gruppo. E lo stesso Paliani riferisce a Barillari - è scritto nell'ordinanza di custodia - di essere intenzionato a richiedere un'ispezione presso alcune cliniche che, a suo dire, risulterebbero sprovviste di determinate certificazioni in maniera tale da poter poi procedere al commissariamento della società".

Una ricostruzione affiderebbe a Barillari il compito di premere affinché la Regione Lazio effettui isprezioni e un eventuale commissariamento delle cliniche del Gruppo Ini.