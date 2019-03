L'M5S uccide la Mezza Maratona di Roma: stop all'evento. Ira Pd contro Frongia

L'M5S uccide la Mezza Maratona di Roma. Dal Comune niente nulla osta, Italia Marathon Club, organizzatore dell'evento, si tira indietro e scatena la furia del Pd capitolino: "La Raggi ritiri le deleghe di Froga, 'liquidatore' dello sport romano".

Olimpiadi, Ippodromo di Capannelle, S.S. Lazio nuoto ed ora, dopo le polemiche anche con il Giro d'Italia e la Maratona di Roma, ecco la Mezza Maratona di Roma. E' la lunga lista dei "casi" affrontati dall'assessore Frongia, a cui si aggiunge proprio l'evento serale più amato dai runner italiani ma non solo. Troppi ritardi nella concessione dell'autorizzazione, la Mezza Maratona di sabato 15 giugno non si correrà quest'anno. "È un altro colpo assestato allo sport capitolino - scrive il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi - In via Capitan Bavastro ormai si odono solo i rintocchi della campana a morte per lo sport della Capitale. La Raggi ritiri subito le deleghe all’assessore Frongia liquidatore dello sport romano”.