La battaglia delle maratone: “Run Rome”, stesso nome per due gare diverse

La battaglia delle maratone: una si chiama “Atleticom We Run Rome 2019” ed è la storica 10 chilometri che si corre nella Capitale l'ultimo giorno dell'anno; l'altra è la neonata “Run Rome The Marathon”, la nuova maratona di Roma annunciata martedì. Nomi pressoché uguali. I loghi pure, entrambi con il Colosseo. Scoppia la polemica.

Nemmeno il tempo di venire presentato, martedì con un evento all'Ara Pacis, che il nuovo format della Maratona di Roma, per la prima volta affidata con un bando dal Campidoglio, è già al centro della bufera. La scelta del nome e del logo ha lasciato di stucco e dispiaciuto gli organizzatori della storica 10 chilometri, la cui presentazione è avvenuta mercoledì al Palaexpo.

Per Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom e organizzatore della gara, “la confusione senza dubbio c'è. Siamo rimasti molto sorpresi della scelta degli organizzatori della maratona. Non posso negare che un po' mi dispiace, non la trovo una cosa utile. Ieri mi ha addirittura chiamato un giornalista del nord che mi chiedeva perché avessimo spostato la nostra gara a marzo, che invece è la data della maratona. Mettiamola così: diciamo che ci fa piacere che la maratona di Roma abbia scelto un nome molto simile al nostro ed un logo molto simile. Noi siamo una delle 10 chilometri migliori d'Europa. Forse loro aspirano a diventare una delle maratone migliori d'Europa”.

Poi a margine, lo stesso Franchi Scarselli è stato più chiaro: “Siamo in imbarazzo e abbiamo ricevuto molte lamentele. Si rischia di generare confusione a livello commerciale. Ed è in corso una richiesta di un parere legale per uscire da questa situazione. Nessuna voglia di chiedere risarcimenti ma richiesta agli organizzatori della maratona di far cambiare nome alla loro manifestazione”.