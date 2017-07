La Casa del Jazz si rinfresca coi ritmi frizzanti di Frisell e il suo trio

Il chitarrista e compositore statunitense Bill Frisell sbarca a Roma per un concerto alla Casa del Jazz col suo trio eclettico composto, oltre a lui da Tony Scherr and Kenny Wollesen.

Venerdì 21 luglio gli artisti e veterani del jazz proporranno un'esibizione unica, come spiega Frisell stesso: “Il mio trio è probabilmente il gruppo più spontaneo e flessibile con cui io abbia mai suonato. Insieme a loro il programma del concerto può sempre cambiare, dipende dall’umore del momento, dal luogo, dal pubblico, da quanto abbiamo viaggiato, mangiato, dormito nelle ultime ore”.

Un concerto senza scaletta che evolve a ritmo di musica per lasciare incantato il pubblico romano e per rendersi irripetibile per gli amanti del jazz. Frisell, beniamino della chitarra tout-court è uno tra i più prolifici compositori odierni, che non limita la sua musica a un colo genere, ma ne attraversa diversi per creare esperienze sonore uniche.