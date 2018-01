La casa popolare diventa centrale di spaccio: coca e marijuana a San Basilio

Blitz della polizia tra le case popolari di San Basilio: alcune di esse, vacanti in attesa in assegnazione, diventano spesso vere e proprie "basi" per le attività di spaccio. Scoperti all'interno di unodegli appartamenti diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana.

Gli agenti del Gruppo Tiburtino si sono accorti che la porta di un alloggio, peraltro recentemente sgomberato, era chiusa con una serratura sostituita. Entrati nell'appartamento, hanno scoperto un notevole quantitativo di droga, molta della quale già confezionata. In particolare, sono stati trovati circa 450 grammi di cocaina già pronta in dosi, 15 dosi di marijuana per circa 30 grammi e altri 20 grammi di hashish. Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato, mentre è ancora in corso la ricerca dei responsabili.