La casetta di Spelacchio, beffa del Comune: da baby home a luogo abbandonato

Per chi si chiedesse che fine avesse fatto il tanto amato e famoso Spelacchio, l'albero di Natale 2017 di piazza Venezia, ecco la risposta: con il suo legno è stata costruita una casetta a Villa Borghese. Doveva essere una baby home per i bambini romani, ma invece è diventato un magazzino per gli attrezzi abbandonato.

A denunciare la triste fine della casetta nata dal legno del primo albero di Natale dell'era Raggi è stata Ilaria Piccolo, consigliera comunale del Pd. “La vicenda di Spelacchio non finisce di arricchire le cronache cittadine. Doveva diventare una baby home ed invece è diventata una piccola triste casetta di legno abbandonata a villa Borghese”, dichiara la consigliera.

“Una sorta di magazzino per gli attrezzi all'interno della villa storica più prestigiosa della Capitale - aggiunge Piccolo -. È una vicenda surreale, sono passati due anni dagli annunci improvvisati della sindaca per mettere una pezza alla brutta figura fatta a piazza Venezia per le feste natalizie del 2017. L'esempio di riuso creativo annunciato da Virginia Raggi è ancora una volta l'abbandono, del tutto in linea con il resto della città”.

Piccolo conclude: “Mi domando cosa aspettano sindaco e giunta ad intervenire. Se non sapete proprio che cosa farci vi propongo un'idea: una casetta per le marionette per la gioia dei bambini. Forse così un futuro migliore è possibile. Ho predisposto un'apposita mozione da portare in aula e chiudere così definitivamente questa triste storia”.