“La confessione” di un prete gay a Roma, la storia vera arriva a teatro

“La confessione”, in scena dal 15 al 17 novembre al Teatro Manhattan al Rione Monti, è al momento l’unico spettacolo in Italia che porta in scena la vera storia di un sacerdote gay che vive a Roma. Lo spettacolo, di e con Alfredo Traversa, è l'adattamento teatrale dell'omonimo libro del giornalista e vaticanista Marco Politi.

“Ho cercato lo scrittore e giornalista Marco Politi per anni – dice Alfredo Traversa – perché volevo comprendere quello che lo scrittore Vincenzo Cerami aveva già scritto sul conto del sacerdote nella prefazione al libro di Politi ('E’ il viaggio di un’anima alta, messa a dura prova da un destino difficile. Chi parla è una persona speciale, vera e vivente. La sua voce è di un uomo disarmante e sincero fin quasi alla spudoratezza, ma ferma nel suo desiderio di assoluzione e di vita' V. Cerami)”.

Sinossi

Un prete si scopre gay. Di lui non sappiamo apparentemente nulla. Nè nome né città di origine. Ma quando la sua confessione inizia a prendere corpo è come se lo conoscessimo da sempre. Dall'ingresso in seminario a soli 12 anni, per via di una sorta di folgorazione mistica, alla sua attrazione, inizialmente soffocata, per altri uomini, sino al contatto fisico con loro, che lo porta a vivere la sua sessualità fra tormento ed estasi. Ciò che dilania interiormente questo sacerdote è infatti il continuo chiedersi perché fra spirito e carne, tra desiderio di terreno e di divino, non possa esservi una conciliazione. "Cristo dove sei? Fatti vedere. Mi vuoi?...ancora?" si chiede. Poco importa chi sia e da dove venga l'uomo che ci parla dalla scena. Perché di un uomo prima che di un sacerdote si tratta. E la storia che ci racconta è la sua, ma è anche quella di tanti altri personaggi di chiesa che vivono lo stesso dramma. Un uomo solo in mezzo a tanti altri uomini soli. Costretti ad essere silenti a causa della tonaca che indossano. In questa proposta unica in Italia una delle cose sbalorditive è che mentre il nostro uomo parla sulla scena, in giro, per Roma vi è il sacerdote che ha rilasciato "La Confessione". Un teatro quindi con una forte connotazione di impegno civile che parla del contemporaneo. Come già scritto da Vincenzo Cerami sul testo " E' il viaggio dentro un'anima alta, messa a dura prova da un destino difficile. La voce è di una persona disarmante e sincera fin quasi alla spudoratezza, ma ferma nel suo desiderio di assoluzione e di vita".