La cultura non va in vacanza: bando autunnale aperto ad artisti e produzioni

I progetti culturali della Capitale non si fermano con l'estate. Il vicesindaco con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo ha annunciato la creazione del nuovo bando “Contemporaneamente Roma”, per la stagione autunnale.

Le proposte di progetti legati alle arti performative, visive e agli altri linguaggi espressivi della cultura contemporanea potranno essere presentate entro il 7 settembre. Gli artisti potranno così far parte del progetto del Campidoglio per rilanciare l'arte nella Capitale e valorizzare la città.

Partendo dall’esperienza di “Contemporaneamente Roma” del 2016, per la quale l’Amministrazione aveva messo in rete realtà importanti come la Quadriennale, la Festa del Cinema di Roma, il Talent Price, il Festival RomaEuropa e la Maker Faire, quest’anno la giunta ha deciso di consolidare l’esperienza dell’anno passato ampliando il programma, attraverso una selezione pubblica a sostegno di proposte progettuali. Sulla scia della programmazione dell'Estate Romana, la cultura diventa protagonista della stagione autunnale, grazie a progetti da realizzarsi nei 15 Municipi della Capitale.

L’Amministrazione ha deciso di stanziare 500mila euro – portando così il totale dei finanziamenti complessivi da 1,5 milioni del 2016 ai 2 milioni del 2017 (1,5 per Estate Romana, e 0,5 per il nuovo bando autunnale) - per ampliare la programmazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. “Roma è una città viva e attiva. Con l’avviso pubblico dell’Estate Romana e con questa nuova selezione pubblica dedicata agli operatori privati per la produzione culturale che si svilupperà nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 vogliamo sostenere e promuovere la creatività della Capitale, che, grazie anche a queste sollecitazioni, può riprendere un ruolo di primo piano sulla scena della cultura contemporanea” ha commentato Bergamo.