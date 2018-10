La Festa del Cinema di Roma al Gemelli. Film in corsia per bimbi e parenti

La Festa del Cinema di Roma sbarca al Gemelli. I migliori film della kermesse arrivano in corsia, a disposizione dei piccoli ospiti dell'ospedale e dei loro famigliari.

Un'iniziativa nata per portare svago e qualche ora di distrazione a chi è costretto alle cure in ospedale, che prosegue, per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione fra la Festa del cinema di Roma, Medicina Italia Onlus e Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, per offrire ai pazienti del nosocomio romano una selezione delle migliori pellicole presentate nel corso della rassegna cinematografica romana che si terrà dal 18 al 28 ottobre. Questo grazie alla sala cinema realizzata al Gemelli che dal 2016 viene utilizzata per il programma bisettimanale di sollievo ai pazienti, il martedì per tutti i ricoverati ed il giovedì per i piccoli degenti dei reparti pediatrici.

Programma che prevede la proiezione delle pellicole in distribuzione nelle sale cittadine. Un modo per accompagnare le terapie tradizionali e dare ai malati una sensazione di normalità.