La Formula E torna all’Eur. Arriva il nuovo asfalto: 7 giorni per i lavori

La Formula E scalda i motori per il gran ritorno a Roma. Arriva il nuovo asfalto per le strade dell'Eur coinvolte nella gara: 7 giorni di lavoro da lunedì 18 a domenica 24 marzo.

I circa 5000 metri quadri di manto stradale, acquistato con i fondi messi a disposizione dagli organizzatori, richiederanno lavoro di sera e in orario notturno, tra le 20 e le 6.Cantieri con relativi restringimenti di carreggiata si apriranno sulla Colombo, nel tratto tra viale della Civiltà del Lavoro e viale Europa; su piazza Guglielmo Marconi e a piazza John Kennedy; su viale Asia, viale della Civiltà del Lavoro, via delle Tre Fontane, via Ciro il Grande, viale dell’Agricoltura, viale della Civiltà Romana e viale dell’Industria. Su via Stendhal è previsto il divieto di transito, sempre in orario notturno.

Infine, ancora nella settimana dal 18 al 24, ma tra le 9 e le 16,30, lavori e restringimento di carreggiata su viale della Letteratura e viale della Pittura.