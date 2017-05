La fortuna bacia Roma, pioggia di soldi: doppia vincita da oltre 100mila euro

La fortuna bacia Roma, pioggia di soldi su tre fortunati giocatori. Vinti in un giorno oltre 100mila euro.

Vincite da record nella Capitale, il gioco del Lotto premia gli scommettitori romani. Grazie al “Numero Oro”, la nuova opzione del 10eLotto, a Fiumicino si è infatti registrata una vincita da 31.914,89 euro con una giocata da appena due euro. La “dea bendata” sorride inoltre ai giocatori di via Merulana, dove è stato realizzato un “5” con il Nuovo SuperEnalotto: super vincita da 81.402,47 euro. Pioggia di soldi e premi da record, mentre il jackpot continua a crescere e si attesta sui 43.900.000 di euro. Un cifra monstre disponibile per il prossimo concorso del Nuovo SuperEnalotto, in programma sabato 13 maggio.