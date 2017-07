La fuga di una madre dalla nube tossica di un incendio: “Non siamo sereni”

Solo nella giornata di domenica i Vigili del Fuoco hanno eseguito 120 interventi a Roma e provincia.

Il caldo estivo accompagnato dalla siccità e dal vento che ha colpito questo weekend la Capitale hanno avuto una rilevanza nello scoppio degli incendi che hanno caratterizzato il fine settimana, ma ci sono cittadini che non attribuiscono ogni colpa ai fenomeni atmosferici e puntano il dito contro il sindaco di Roma: “Io non so se essere più incazzata con quella p***a del Sindaco che invece di pronunciarsi adeguatamente sul fatto che Roma brucia ininterrottamente da settimane va a fare il volantinaggio per i teatri (che a noi non ce ne po frega' de meno), o su tutte quelle teste di c***o che vogliono impormi il loro pensiero di tolleranza verso zingari,delinquenti e via dicendo” scrive una romana residente nella zona di Boccea a una nota pagina Facebook. La donna lamenta la situazione in cui versa la Capitale tra puzza, incendi e sporcizia e racconta di aver caricato il figlio di 4 anni in macchina insieme al compagno per allontanarsi dalla nube tossica che era arrivata alle finestre del suo palazzo. Il post riporta infatti le fotografie scattate dalla coppia che mostrano un vasto incendio all'interno di un parcheggio sterrato, tra un palazzo e l'altro tra via Pietro Bembo e via Pasquale II. Le fiamme arrivano a toccare le macchine senza che dalle immagini si riesca a comprendere se il rogo, oltre a bruciare un grande prato e a produrre una gigantesca nube nera, abbia prodotto altri danni.

“La nostra casa nel giro di un minuto si è letteralmente inondata di fumo irrespirabile sicuramente tossico, manco il tempo di chiudere le finestre che già la gola bruciava e si respirava a fatica!”, scrive la donna, che ha preferito allontanarsene immediatamente. Nel sul messaggio lamenta la preoccupazione dei cittadini romani e soprattutto dei genitori, che vorrebbero avere a disposizione un ambiente sereno dove crescere i propri figli senza doversi preoccupare di faccende di competenza dell'amministrazione comunale.