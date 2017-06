La funivia di Forza Italia al Campidoglio. In piazza canti e urla contro Raggi

Forza Italia porta in Campidoglio una funivia di cartone in regalo al sindaco.

"La signora Raggi non fa opere pubbliche, quindi le facciamo noi, per questo abbiamo portato un prototipo della funivia, basta mettere due funi d'acciaio e poi la sindaca può fare su e giù da piazza Venezia, così prende un po' d'aria", ha commentato il senatore Maurizio Gasparri, in piazza per manifestare contro l'immobilismo amministrativo dei 5 Stelle in Comune. A un anno dall'elezione di Virginia Raggi, politici dell'opposizione di centrodestra, associazioni, comitati e rappresentanze cittadine si sono riunite davanti al palazzo Senatorio per un sit in contro l'operato dei 5 Stelle.

"La sindaca non è in grado di fare nulla per cui l'unica cosa potrebbe essere utile è quella di lasciare il campo e restituire la parola ai romani”, ha commentato Gasparri, “Dovevano moralizzare tutto, efficientizzare tutto, è passato un anno. Prima le cose non andavano bene, oggi vanno peggio”, ha concluso.

I manifestanti hanno intonato una versione rimaneggiata della canzone "Alla fiera dell'Est", che per l'occasione è diventata "Alla fiera della Raggi". “Nel disastro della Raggi, nel caos totale, un topo enorme quasi mi mangiò", comincia così il motivetto cantato in prima fila da Gasparri e dal consigliere regionale Fi, Adriano Palozzi. La canzone continua poi con gabbiani, cinghiali e corvi, che come nell'originale si mangiano l'un l'altro, ma lo fanno inaspettatamente all'interno di un campo rom.