La guerra dei centurioni, il Tar conferma lo stop indetto dall'ordinanza Raggi

Il Tar conferma l'ordinanza Raggi: Centurioni banditi dal centro storico di Roma.

Respinta la richiesta di sospensione dell'ordinanza che vietava ai celebri centurioni di esercitare la propria professione di "acchiappa-turisti" nell'intera area del centro storico. La sentenza del Tar conferma la validità del provvedimento del sindaco Virginia Raggi, ribadendo: “Il divieto di qualsiasi attività che preveda la disponibilità ad essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico (ad esempio come centurioni) in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro”. Notizia accolta con entusiasmo dal sindaco, che dichiara: ”Vince la legalità. Il Tar Lazio ha confermato la legittimità dell'ordinanza con la quale ho disposto lo scorso 14 luglio lo stop alle attività dei centurioni nel Centro Storico di Roma".