La Lega occupa Roma per 2 giorni: 35 gazebo per dire no al Governo Pd-M5S

La Lega di Matteo Salvini occupa Roma nel weekend: sabato 28 e domenica 29 settembre, 35 gazebo sparsi per le piazze della Capitale per raccogliere firme contro il Governo Conte. Per il coordinatore romano Durigon sarà “Mobilitazione unica e imponente”.

“Durante il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 settembre, oltre 400 militanti per 130 ore di impegno sul territorio in 35 piazze di Roma allestite con i relativi gazebo, contribuiranno, con una mobilitazione unica e imponente, alla raccolta di ulteriori migliaia di firme contro il governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione al fianco di Matteo Salvini”, dichiara in una nota Claudio Durigon, deputato e coordinatore della Lega Roma Provincia.

“Grazie all’importante lavoro di organizzazione svolto dal coordinatore regionale Francesco Zicchieri – continua Durigon – già la scorsa settimana si sono collezionate decine di migliaia di firme in tutto il Lazio, raccolte in soli due giorni di presenza nelle piazze della regione. Questa è la Lega di Roma solo all’inizio di un percorso che ci porterà ad avere un ruolo fondamentale nella riuscita della grande manifestazione del 19 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni. La Lega non è solo militanza, passione e territorio. La Lega è pronta a governare la Capitale con una classe dirigente all’altezza delle sfide future”.