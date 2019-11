La massoneria omaggia Matera. Lectio magistralis del Gran Maestro Binni

La Gran Loggia d’Italia presenta:“Una notte per l’Europa”, Paolo Mieli e Claudio Velardi a Matera per la Gran Loggia d’Italia. L'elogio dell’Europa in una notte fatta di storia, attualità e cultura.

Il ruolo culturale della massoneria nella costruzione dell’Europa e della civiltà occidentale, dal XVIII secolo in avanti è innegabile. Gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza, l’esercizio della tolleranza, che oggi è principio non negoziabile di qualsiasi consesso democratico, i valori della ragione, della conoscenza, dello studio, del miglioramento continuo della personalità e del singolo individuo, hanno visto nelle Logge Libero-Muratorie, per oltre 300 anni, i loro più solidi baluardi.

La Gran Loggia degli A.L.A.M, attraverso la partecipazione - con un proprio evento - alle iniziative di Matera 2019, vuole riaffermare con forza questo primato e costruire le basi per una sempre più consolidata presenza istituzionale in contesti internazionali. L'appuntamento è per il 9 novembre alle ore 18 presso l'hotel MH di Matera.

“Questo evento vuole essere un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza dell’istituzione europea, aprendo un dibattito pubblico sul contributo che la società civile puo’ dare per riaffermare i valori fondanti della libertà, con particolare riguardo alla libertà di coscienza, e dell’uguaglianza. Per questo abbiamo scelto Matera, simbolo di una comunità che rinasce grazie all’Europa e ai valori della cultura.” Afferma il Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro Antonio Binni.

Ad arricchire il dibattito, nella notte che la Gran Loggia d'Italia vuole dedicare all'Europa, una Lectio Magistralis dello storico Paolo Mieli e un talk con il giornalista e spin-doctor Claudio Velardi, Salvatore Adduce Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Gran Maestro Aggiunto Vicario Luciano Romoli. A conclusione della serata l'illustre ed atteso intervento del Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M. Antonio Binni.