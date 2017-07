La metà delle famiglie romane dispone di un solo reddito. Aumenta la povertà

La metà delle famiglie romane ha a disposizione un solo reddito. Il sondaggio è stato stilato dalle Acli – Associazioni cristiane lavoratori italiani – di Roma e provincia su un campione di 500 famiglie.

Il 49% degli intervistati ha dichiarato che il sostentamento della propria famiglia poggia su un unico stipendio mensile. Sono molti i nuclei che hanno affermato di trovarsi in difficoltà economica. Tra questi il 22% ha sostenuto di essere in una situazione di criticità ed emergenza a causa della mancanza di lavoro, il 39% per la presenza di un disabile in casa, il 33% perché la famiglia è composta da stranieri con problemi di integrazione, mentre il 6% asserisce di trovarsi in povertà assoluta.

La percentuale degli intervistati che sostiene di non avere alcun sostentamento e economico tocca il 9%. Acli sta monitorando la situazione del territorio tramite il progetto “FArete Famiglia”. L'iniziativa, nata in risposta all'Avviso pubblico per la concessione e l'erogazione a soggetti del terzo settore di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno ai nuclei familiari più fragili, è stato finanziato da IPAB Asilo Savoia.

Durante la conferenza stampa di presentazione è stato specificato che l'81% dei soggetti raggiunti ha dichiarato di vivere un'esperienza di coppia (matrimonio o convivenza), il 9% è divorziato, il 7% ha perso il proprio compagno, mentre il 3% dichiara di vivere un'esperienza mono-genitoriale.

La condizione di fragilità economica, però, colpisce anche le famiglie con un solo figlio solo (il 43% delle famiglie mappate), ma all’aumentare del numero di figli aumenta a carico e sale al 52% il numero di famiglie con 2 figli che hanno usufruito dei servizi del progetto. La percentuale di famiglie incontrate che hanno 3 o più figli scende al 2%, un dato che fa emergere come cali drasticamente la possibilità di avere più di 2 bambini.

FArete FAmiglia è un progetto sperimentale che ha come obiettivi quello di innescare un circolo virtuoso di qualità e innovazione sostenibile nella risposta alle esigenze della famiglia. L'intento è stato quello di allontanare la famiglia da una visione passiva, che la consideri solo utente, per avvicinarla ad una visione innovativa che la veda protagonista, capace di dare risposte alla quotidianità problematica in una logica di empowerment.