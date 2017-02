La moglie: "Vuoi sesso a pagamento?" E il marito li rapinava. Presi

Marito e moglie complicei: lei adescava anziani offrendo sesso a pagamento, poi lui li rapinava.

Ieri pomeriggio, un Carabiniere libero dal servizio, effettivo presso la Stazione Carabinieri di Vicovaro, mentre stava percorrendo viale Castrense, a Roma, in prossimità della rampa di immissione alla tangenziale est, per recarsi a lavoro, ha notato due giovani, un uomo ed una donna che stavano bloccando e strattonando per il collo un anziano.

L'arresto

Il militare è immediatamente intervenuto riuscendo a bloccare l’uomo, un cittadino romeno di 30 anni, domiciliato presso il campo nomadi di via Collatina, già noto alle forze dell’ordine, mentre la donna è risuscita a dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia di Roma piazza Dante che hanno anche avviato le ricerche della donna. Una volta in caserma, la vittima, un cittadino romano di 70 anni, ha raccontato ai Carabinieri di essere stato adescato in strada dalla donna che gli ha offerto una prestazione sessuale a pagamento. Una volta appartati è entrato in azione l’uomo che lo ha aggredito e derubato del portafogli con i soldi ed un anello in oro.

La moglie scoperta in Tribunale

L’uomo, arrestato per rapina, è stato accompagnato presso le aule del Tribunale di Roma, per il rito direttissimo, al termine del quale è stato associato presso il carcere di Rebibbia. Nel corso dell’ udienza, il Carabiniere della Stazione di Vicovaro che aveva operato l’arresto ha riconosciuto, tra i presenti, la donna complice del rapinatore, nonostante avesse il volto coperto da una sciarpa. La donna, moglie dell’arrestato, è stata identificata e denunciata a piede libero per lo stesso reato. Lo stesso marito aveva ammesso al giudice che aveva agito con la complicità della moglie.