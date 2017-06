La Polizia contro i bivacchi abusivi. Bonificati i parchi del Centro storico

La Polizia Locale ha dato il via all'attività di bonifica di bivacchi e insediamenti abusivi in vari luoghi della Capitale.

Nella mattina di venerdì, una pattuglia ha scoperto e smantellato delle abitazioni illegali all’interno di Villa Ada, a ridosso del muro che costeggia Via Panama. Gli agenti del gruppo Parioli hanno accertato la presenza due resti di bivacchi con alloggi di fortuna, uno dei quali già sgomberato nei giorni scorsi, ma riformatosi a circa 200 metri di distanza, probabilmente ad opera delle medesime persone. Con la collaborazione di personale Ama sono stati rimossi circa 3 quintali tra materiali e rifiuti, permettendo di ripristinare la pulizia dell'area. Sul posto non era presente alcun occupante.

Nel piazzale della Stazione Ostiense gli agenti hanno sequestrato numerosi oggetti e rifiuti, pronti per essere venduti per strada come merce usata da venditori abusivi, sono scappati all'arrivo della polizia.

Nei giardini di piazza Vittorio, in via Statilia e via S.Croce in Gerusalemme, sono stati smantellati giacigli di fortuna e l'Ama ha rimosso prodotti igienicamente non trattabili. Nel bivacco c'erano materassi, coperte, cartoni e un fornello perfettamente funzionante, utilizzato per cucinare.