La Pontina si rifà il look: l'Anas al lavoro per eliminare le buche

La strada statale 148 Pontina si rifà il look: l'Anas, dopo aver preso in gestione 684 km di strade regionali e provinciali del Lazio, sta già eseguendo alcuni interventi di ripristino urgente del piano viabile per eliminare le buche e migliorare la sicurezza della circolazione. Previsti restringimenti delle carreggiate durante i lavori.

In particolare, in questi giorni gli interventi riguardano alcuni brevi tratti tra Latina e Aprilia, in località Campo Verde. Il transito è sempre consentito con restringimento di carreggiata e indicazioni sul posto. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, con il miglioramento delle condizioni meteo e l’innalzamento delle temperature, saranno inoltre eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione, già programmati per un investimento di 8 milioni di euro. A seguire saranno appaltati ulteriori 9 milioni di euro, sempre per risanamento piano viabile, e 5 milioni per barriere di sicurezza e ripristino pertinenze stradali.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.