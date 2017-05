La Regione Lazio fuori da AdR: Atlantia si riprende le quote

La Regione Lazio annuncia la dismissione delle quote in AdR, Atlantia S.p.a. si riprende le quote.

A comunicarlo in una nota è proprio la Regione, che fa sapere: “Si è conclusa la prima asta pubblica per la cessione di partecipazioni in società in cui l’amministrazione regionale è socio di minoranza, come previsto dal Piano di razionalizzazione delle società. E’ stata provvisoriamente aggiudicata ad Atlantia S.p.a la quota della Regione Lazio in Aeroporti di Roma S.p.A., pari a l’1,33%, a un valore di euro 48.505.000. Non sono state avanzate offerte sulle altre quote che la Regione detiene in Tecnoborsa S.c.p.A. (l’1,87%, base d’asta euro 20.000,00), Centrale del Latte S.p.A. (1,71%, base d’asta euro 2.200.000) e C.A.R. S.c.p.A. Centro Agroalimentare Roma (il 26,79%, base d’asta euro 14.500.000)”.