Shangri-La, dalla chiusura alla rinascita: l'hotel diventa centro congressi

Lo Shangri-La dell'Eur torna a splendere, lo storico hotel, chiuso dal 31 luglio 2017, si prepara ad una seconda vita. Acquistato dalla famiglia Lazzarini, il locale verrà ristrutturato ed ospiterà un polo congressuale di circa 800 posti, una piscina per eventi privati ed un polo ristorativo.

Simbolo del boom economico e del benessere di Roma, vicino alla chiusura ma oggi più vivo che mai. L'hotel passa di mano, dopo quasi 50 anni, con la famiglia Corsetti che ne lascia le redini al Gruppo Lo.An, che ne annuncia una riqualificazione in chiave moderna. Un progetto "work in progress", che punta alla riaffermazione del piccolo gioiello dell'Eur come punto di riferimento della "Roma bene".