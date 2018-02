La Romania festeggia 10 anni nell'Unione Europea col libro “Come fratelli”

A dieci anni dall’entrata della Romania nell’Unione Europea, il libro “Come fratelli” affronta il complesso tema della fratellanza italo-romena.

La migrazione romena è il più grande fenomeno migratorio proveniente da un paese dell’Unione Europea mai avvenuto nella storia italiana. Il tema viene trattato attraverso sei capitoli che mettono in luce particolari distinti: la fratellanza storica fra i due popoli, gli aspetti economici, quelli spirituali, i risvolti socio-culturali, la partecipazione politica e l'immagine dei romeni riportata attraverso la lente mediatica.

Appuntamento giovedì 22 febbraio alle ore 14.30 presso l'Accademia di Romania a Roma. Alla presenza del Commissario Europeo per le politiche regionali, Corina Cretu, gli autori del volume, Marian Mocanu e Irina Niculescu. La presentazione del libro sarà moderato da Marco Zatterin, vicedirettore del quotidiano La Stampa e vedrà intervenire anche l’ambasciatore di Romania nella Repubblica Italiana, George Bologan e la senatrice Patrizia Bisinella.

Il volume si impernia su 30 interviste, realizzate esclusivamente per questa ricerca, ad autorevoli personalità italiane e romene: il ministro Franco Frattini, il Commissario Europeo Corina Cretu, il console onorario Mario Moretti Polegato, monsignor Siluan, vescovo della Chiesa Ortodossa Romena d’Italia, Flavio Tosi, Sergio Chiamparino, Ileana Popovici, Maurizio Molinari e molte testimonianze di successo d’immigrati romeni che vivono in Italia.

L’evento si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana e della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con l’Istituto Romeno di Cultura e con l’Accademia di Romania in Roma. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.