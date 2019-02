La satira al femminile sfida Sanremo: tornano a Roma le ragazze di U.G.O.

Le ragazze di U.G.O. sfidano il Festival di Sanremo e si danno appuntamento al Monk di Roma l’8 febbraio con un cast sempre rinnovato. La compagnia di sole donne spazierà tra monologhi, stand up, poesie, storie metropolitane, pensieri e parole.

Venerdì 8 febbraio 2019 dalle ore 21:00 al Monk tornano le attrici e autrici di U.G.O., il comedy show contenitore di realtà tragicomiche, a cura di Annalisa Dianti Cordone, Arianna Dell’Arti, Paola Michelini, Cristina Pellegrino, Francesca Staasch, Cristiana Vaccaro.

Giunto al suo decimo appuntamento, il collaudato format artistico vedrà in scena le performer: Sara Borsarelli, Martina Catuzzi, Cristina Chinaglia, Arianna Dell’Arti, Paola Michelini, Le NoChoice (Federica Tuzi & Merel Van Dijk), Marta Nuti, Cristina Pellegrino, Veronica Raimo, Francesca Staasch, Laura Tonini e Cristiana Vaccaro.

È un momento di puro divertimento quello che si consumerà nel locale di Roma, dove per una volta al mese tornano le tante attrici, autrici e performer che danno vita a U.G.O., una serata in cui prendono vita monologhi, stand up, satire, storie e pezzi sempre inediti, messi insieme dal collettivo di artiste unite sotto l'acronimo che risponde alle parole “Unidentified Gabbling Object” (letteralmente “oggetto parlottante/farfugliante/borbottante non identificato”). Tante le tematiche affrontate nel format a metà strada tra “La TV delle Ragazze” e il “Saturday Night Live”, con uno sguardo sempre diretto all'osservazione critica della contemporaneità, che viene raccontato dalle artiste in singoli spazi della durata massima di 8 minuti a testa.

Un progetto sempre aperto e in divenire, che non smette mai di fare scouting. I pezzi sempre inediti, cambiano ad ogni appuntamento, così come il cast che mensilmente viene implementato con nuove forze performative, garantendo al pubblico una serata che è sempre un debutto. Prossime date: 16 marzo, 26 aprile e 24 maggio 2019.