La soluzione di Razzi per i rom: un ghetto di case popolari dove rinchiuderli

Il senatore Antonio Razzi, intervistato da Radio Cusano Campus propone la sua soluzione per i rom: un quartiere di case popolari dedicato solo a loro, da cui non possano uscire.

“Così restano lì fissi e non vanno in altre città”, dice. E quando gli si fa notare che così si crea un vero e proprio ghetto risponde “Se a loro gli piace vivere tra di loro che ci posso fare. Loro hanno molte risorse, i soldi ce l'hanno, vanno in giro col Mercedes, col Bmw". La sua prima proposta, interpellato dai conduttori in merito, era stata quella di comprare a tutti un camper nuovo con la promessa di andarsene dall'Italia, ma poi gli erano sorti dei dubbi: “Non so se lo Stato avrebbe le risorse per farlo, poi c'è il rischio che tu gli dai il camper e loro tornano o poi vanno a dar fastidio a un'altra città”.

Molto più convinto, invece, in materia musicale. Il senatore ha infatti partecipato al video della nuova canzone de “Il pagante”, un gruppo in voga tra i giovanissimi. Razzi è convinto di poter fare concorrenza a Rovazzi per il singolo dell'estate e invita i suoi colleghi di Palazzo Madama ad avvicinarsi a musica e giovani: “Dovremmo farci vedere anche in questi contesto, far conoscere il senato e i senatori anche con queste cose. Tutti i senatori dovrebbero cantare, ballare, darebbero un'immagine più umana di sé stessi". E tra i senatori Razzi includerebbe volentieri Piero Angela, protagonista di una petizione sul web che chiede di farlo entrare alla Camera Alta: “Appoggio questa cosa, è una persona istruita, potrebbe essere molto bello averlo in Senato".