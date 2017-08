Labirinto d'Amore, l'epopea di Ariosto diventa uno show. Apre Parco Chigi

Labirinto d'Amore, l'epopea di Ariosto diventa uno show. Orlando furioso nel Parco Chigi.

Viaggio nel mondo seicentesco di Palazzo Chigi, Ariccia, sulle grandi storie di Ludovico Ariosto. Dal 12 al 26 agosto apre lo show di “Labirinto d'Amore”, lo spettacolo di quattro storie d'amore ambientate in uno dei patrimoni storici e artistici del Lazio. Il parco di Palazzo Chigi si trasforma, fondendo trame e personaggi in un unico spettacolo teatrale all'aperto. Duelli, incantesimi, tradimenti e le gesta eroiche di tempi ormai passati prendono vita, direttamente dalla magica penna di Ludovico Ariosto. Una messa in scena totalizzante tra la meraviglia di natura e architettura progettata anche da Bernini e Fontana, in cui lo spettatore seguirà quattro diverse storie d'amore tratte dalle storie del grande scrittore italiano. Protagonisti, un cast di 14 attori, per la regia di Giacomo Zito. Labirinto d’Amore è uno spettacolo realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e del Comune di Ariccia, all’interno di Fantastiche Visioni, rassegna teatrale estiva a cura dell’Ass. Culturale Arteidea.