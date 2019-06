Roma

Giovedì, 27 giugno 2019 - 16:36:00 Laboratorio Forza Italia, il nuovo progetto per riprendere Roma ed il Lazio Laboratorio Lazio per il Cambiamento: i forzisti Aurigemma, Ciacciarelli, Palozzi e Abbruzzese insieme per rilanciare il centrodestra a Roma e in Regione