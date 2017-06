Ladri acrobati svaligiano villa: tre arresti. Fermata baby gang rom.

E' accaduto in una zona defilata di via Casilina, nel comune di Colonna, dove un'auto in sosta ha attirato le attenzione dei Carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo. A bordo del mezzo un giovane, 21enne di origini bosniache, a Roma senza fissa dimora, che non ha saputo giustificare la sua presenza in quel posto, a quell'ora. Alzando lo sguardo verso la finestra posta al primo piano di una villetta, situata qualche metro più avanti, gli agenti hanno così notato due giovani che si calavano da un tubo delle acque piovane, con un sacco a tracolla, e li hanno subito bloccati. Il 21enne stava in effetti fungendo da palo, in attesa dell’arrivo dei complici. I due ladri acrobati, di 15 e 17 anni, anch’essi di nazionalità bosniaca, nel sacco avevano vari gioielli e orologi, appena rubati dall’interno della villa, disabitata in quel momento.

Il 21enne è stato trattenuto in caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo, mentre i due minori sono stati accompagnati presso il centro di prima accoglienza per i minori di via Virginia Agnelli. L’intera refurtiva recuperata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.