Ladri seriali inchiodati dalle telecamere di una farmacia: arrestati

Rubavano farmaci, profiumi e prodotti vari dal valore di diverse centinaia di euro. Ladri seriali identificati ed arrestati grazie alle telecamere di una farmacia.

I due fratelli georgiani, di 21 e 47 anni, si erano resi protagonisti del furto commesso in una farmacia di via Carlo Alberto, ed a 10 giorni di distanza pensavano forse di averla fatta franca. A riconoscere e bloccare i due malviventi sono stati invece i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, identificati nel pomerigio di domenica in piazza Vittorio Emanuele II. Visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza della farmacia, i militari avevano infatti a disposizione il volto dei due fratelli. Le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante proseguono per accertare se le loro “mani di velluto” siano le stesse autrici di altri furti consumati con le stesse modalità, probabilmente anche nella stessa farmacia.