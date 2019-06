Ladri social, sul web le foto dei colpi messi a segno: arrestati due giovani

Due giovani ladri social di venti anni sono stati arrestati dalla polizia dopo alcuni mesi di indagini: identificati grazie alle telecamere di sorveglianza e alle foto che pubblicavano su social in cui indossavano la refurtiva.

Rubavano vestiti e oggetti costosi nei centri commerciali in zona Torpignattara e poi si vantavano dei colpi messi a segno sui social. Un'ingenuità che è costata l'arresto a due giovani, un marocchino di venti anni e un romano di diciannove, entrambi disoccupati.

Le indagini della polizia erano iniziate nel febbraio 2018, in seguito alla denuncia di un ragazzo al quale i malviventi avevano rubato la catenina d’oro che portava al collo. La vittima del furto aveva fornito una descrizione dettagliata dei due rapinatori. Identikit combacianti a quelli forniti da altri ragazzi e commercianti che erano stati vittime dei furti dei due ladri.

Gli investigatori hanno quindi analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono riusciti a risalire ai responsabili e a identificarli, perché già noti alle forze dell'ordine. La conferma è poi arrivata dai social, dove i giovani ladri condividevano fotografie in cui indossavano vestiti ed oggetti costosi, frutto delle rapine commesse. Per loro è scattato quindi l'arresto, con due ordinanze di custodia cautelare in carcere.